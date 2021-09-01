По его словам, оплатить административный сбор за предоставление этой услуги также можно будет онлайн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подачи документов для регистрации брака через портал государственных услуг "Дія".

Соответствующее заявление он сделал во время заседания правительства.

"Мы анонсируем новацию относительно регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, отныне подать документы о намерении заключить брак можно через портал "Дія", - сказал он.

По его словам, оплатить административный сбор за предоставление этой услуги также можно будет онлайн.

Премьер не уточнил, когда именно эта услуга появится на портале.

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Напомним, в июне Министерство цифровой трансформации сообщило, что планирует внедрить в сервис "Дія" возможность онлайн-подачи заявления о регистрации брака, а также ряд других функций.

Автор: Павел Степанец