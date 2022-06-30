Россияне боятся партизанского движения, поэтому они пытаются сломать людей и пытают тех, кто кажется им подозрительными.

На временно оккупированных территориях Украины партизанское движение набирает все больших оборотов. Рашисты уже запуганы, поэтому свирепствуют. Оккупанты издеваются над украинцами, похищают детей партизан и пытают жителей захваченных городов.

Об этом говорится в новом сюжете от ТСН.

Украинцы переходят от открытого саботажа оккупантов к более серьезному движению сопротивления. Сейчас партизаны не только травят пирожки или черешню для рашистів. Смелые украинцы организованно противодействуют оккупантам и портят им все планы.

Во временно оккупированном Херсоне "внезапно" произошел взрыв, травмировавший коллаборанта Евгения Соболева. "Кто-то" установил на дереве взрывчатку, она сдетонировала, когда машина предателя ехала мимо. Все это - очередная операция украинских партизан.

В прошлом Соболев возглавлял крупнейшую в Украине исправительную колонию №90. Когда рашисты захватили город, он позволил оккупантам сделать на территории колонии состав продуктов. Коллаборант "сливал" всю информацию о местных должностных лицах и заставил осужденных копать для рашистов траншеи.

Подобных взрывов на территории временно оккупированных городов Украины все больше. "Внезапно" детонируют устройства в машинах и квартирах рашистов, "почему-то" взрываются склады с вражескими боеприпасами. Украинское партизанское движение набирает обороты. Патриоты перешли от мирного сопротивления к четкой организации и координации с украинскими спецслужбами.

Мэр временно оккупированного Мелитополя, который уже называют столицей партизанского движения, подтверждает, что в настоящее время партизаны проходят инструктаж и имеют хорошую коммуникацию со спецслужбами Украины.

Луганский партизан Владимир Жемчугов гордится тем, что украинцы присоединяются к движению сопротивления. Он рассказал, что много молодежи уже учится и уже в конце лета и в начале осени партизанских операций будет еще больше.

Оккупанты сильно боятся психологического давления. Партизаны запугивают рашистов, а те пытаются остановить движение сопротивления пытками, насилием и похищением детей патриотов.

Россияне знают, что на оккупированных территориях их никто не ждал. Вместо хлеба с солью они все чаще получают "пулю в лоб". Поэтому рашисты постоянно ждут ловушек. Они проверяют свои дома на мины и растяжки, ищут маркеры и всегда оглядываются. Враг живет в постоянном страхе. Это и провоцирует жестокость среди рашистов.

"Они похищают детей партизан, подвергают их пыткам, снимают на видео, знают, кто общается с партизанами, заходят к партизанам и требуют, если ты не выйдешь из подполья, мы убьем твоего ребенка. Это только началось....две недели они это делают", - рассказал Жемчугов.

Однако это не останавливает украинцев. Они все равно продолжают бороться с оккупантами и "выгрызать" свою свободу.

Ранее УНИАН уже сообщал, что херсонские партизаны напомнили о себе новыми "сюрпризами" для оккупантов.

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