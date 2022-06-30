Город в Запорожской области страдает из-за постоянных обстрелов оккупантов.

Временно оккупированный Мелитополь в Запорожской области уже в скором времени может остаться без газа. Оккупанты повредили магистральный газопровод.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в районе села Мирное рашисты повредили магистральный газопровод. Из-за этого централизованное газоснабжение уже через несколько дней прекратится. Все дело в том, что в трубе осталось слишком мало давления. Его хватит всего на 1-2 дня.

Федоров отметили, что оккупанты оставят Мелитополь без газа из-за обстрелов. Вражеские удары, которые происходят постоянно, повредили газопровод.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мелитополе оккупанты создали "отдел ГАИ", его возглавил засланный "казачок" из Ростова. Машины, которыми пользуется фейковая госавтоинспекция, зарегистрированы в Украине.

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