Телеведущий регулярно информирует, какая сейчас обстановка в оккупированном россиянами городе.

Звезда шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков поделился шокирующими кадрами, снятыми в его родном Мариуполе. Он показал могилы погибших прямо вдоль проезжей части возле тротуара. С ужасом телеведущий отметил, что ездил по этой улице раньше очень часто.

Публикацию Бедняков сделал в своем Instagram-блоге, где рассказывает правду о зверствах оккупантов в Украине, а особенно в его родном портовом городе.

"Мариуполь. По этой улице ездил постоянно. Теперь там могилы. Там похоронены люди. В пакетах. До 24.02 город имел свою жизнь. Но его "освободили", - написал Андрей.

Напомним, Бедняков обратился к звездам, которые молчат о войне из-за карьеры в РФ.

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