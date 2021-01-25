Финансирование строительства берет на себя группа "Метинвест".

Группа "Метинвест" инвестирует 34,7 млн грн в строительство 345 дополнительных кислородных точек в больницах Мариуполя.

Как сообщила пресс-служба компании, после окончания запланированного на февраль 2021 года строительства, в городе будет оборудовано около 700 больничных коек, подключенных к кислороду.

Благодаря реконструкции существующих систем кислородоснабжения в больницах не будет необходимости постоянной замены кислородных баллонов. Кроме того, будет выполнена полная диспетчеризация процессов кислородоснабжения с выводом параметров на диспетчерский пульт.

"Одним из самых важных компонентов в лечении новой коронавирусной инфекции является кислород. В начале 2020 года компания приняла решение помочь общинам. Мы выделили финансирование, материалы и специалистов для строительства кислородных постов, рамп и кислородопроводов. И на этом компания не останавливается", – отметил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Также он подчеркнул, что решение помочь медикам было принято "Метинвестом" еще в начале прошлого года в самом начале эпидемии. М на данный момент компания продолжает это делать, сооружая новые точки подключения кислорода.

Сообщается, что с начала пандемии COVID-19 компания направила 26,5 млн грн в строительство кислородной инфраструктуры в четырех больницах Мариуполя. Оперативно были обустроены 343 точки подачи кислорода в отделениях, где оказывают помощь ковидным больным.

Напомним, за прошлый год метпредприятия Группы "Метинвест" в Мариуполе, а также Фонд Рината Ахметова передали городским больницам 206 тысяч кубов кислорода общей стоимостью 11,5 млн грн, в том числе 183 тысячи кубов поставлено в отделения для лечения больных COVID-19. Также Группа "Метинвест" инвестировала 10 миллионов гривень в создание детского инфекционного центра в Мариуполе на базе городской больницы №4 имени Ивана Мацука.

Бизнесмен Ринат Ахметов еще в феврале 2020 года объединил ресурсы благотворительного фонда, Группы "Метинвест", футбольного клуба "Шахтер", ДТЭК и других активов SCM для помощи Украине и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19 в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине".

В медучреждениях Мариуполя уже установлены 15 высококлассных аппаратов ИВЛ, переданных Фондом Рината Ахметова, все врачи больниц, прошедшие обучение работе на данной технике, получили от организации комплекты медицинской спецодежды.

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Автор: УНИАН