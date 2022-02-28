Отныне театр будет называться Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

Слова "русскои драмы" убрали из названия Национального академического театра имени Леси Украинки.

Об этом говорится в заявлении генерального директора – художественного руководителя Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Михаила Резниковича.

"В эти тревожные дни я убежден, что не может быть двух разных точек зрения относительно того, что происходит сегодня в Украине. Не может быть двух разных точек зрения и относительно официального оформления уже давно вызревшего в коллективе театра решения об изменении названия Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки", - заявил Резникович.

Отныне театр будет называться Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.