Акция приурочена к третьей годовщине со дня смерти Екатерины Гандзюк после покушения на нее в июле 2018 года.

В Киеве состоялась акция памяти активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла ровно три года назад.

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию на Почтовой площади собралось около 100 человек.

В мероприятии приняли участие как знакомые и друзья Гандзюк, так и граждане, которым небезразлична судьба погибшей активистки.

Участники акции напомнили, что исполнители убийства получили судебные приговоры, а заказчики до сих пор не наказаны.

В частности, в настоящее время продолжается судебный процесс над экс-председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером и его пособником Левиным.

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Другие двое бывших чиновников, которых друзья Гандзюк также считают причастными к заказу нападения на нее, – Андрей Гордеев и Евгений Рыщук – вообще не привлекались к ответственности, так же, как и херсонские правоохранители, которые сначала способствовали этому нападению, а затем приложили все усилия, чтобы это преступление не было расследовано.

Убийство Гандзюк

Екатерина Гандзюк скончалась в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный вылил ей в лицо серную кислоту, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления.

В организации и заказе преступления обвиняют экс-главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина. Они находятся под стражей. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение способом, имеющим характер особого мучения и повлекшее смерть потерпевшей) Уголовного кодекса.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-замглавы ОГА Евгений Рыщук.

Автор: Дмитрий Хилюк