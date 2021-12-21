Столица готовится к возможному вторжению России.

Власти Киева заявили, что сейчас план проверок готовности системы оповещения с включением тревожных сирен прорабатывается, о дате их контрольного включения сообщат заранее.

Об этом говорится в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации.

"В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен. О дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен будет сообщено заранее", – заявили в КГГА.

Накануне телеканал "Киев" сообщил, что 29.12.2021 года с 12:00 до 13:00 часов в городе будет проведена проверка готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен для передачи сигнала гражданской обороны "Внимание всем".

Читайте такжеСегодня в украинских городах прозвучат тревожные сирены (видео)Ранее сообщалось, что Киев готовится к возможному вторжению России в Украину. Отдельно, в столице тестируют централизованную систему оповещения населения, а также планируют в ближайшее время проводить информационную компанию и обучение.

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Автор: Инна Андалицкая