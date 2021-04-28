На месте собралось около сотни участников марша, дежурит полиция.

На Арсенальной площади в Киеве начинается Марш вышиванок, приуроченный к 76-й годовщине создания Первой украинской дивизии «Галичина».

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Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время около 100 участников мероприятия готовятся пройти к Майдану Независимости, они выстраиваются в колонну.

Участники марша держат в руках штандарт дивизии "Галичина", а также стилизованные шевроны боевых подразделений, которые принимали участие в российско-украинской войне, в частности добровольческого батальона ОУН, добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", "Сич", а также символ дивизии "Галичина" - лев в окружении трех корон.

Еще до начала шествия один из присутствующих начал выкрикивать лозунги против марша (в частности - "эсэсовская сволочь"), однако полиция отвела его с места происшествия, чтобы пресечь конфликт.

Участники акции скандируют свои лозунги - "Под знаком Льва" и "Дивизия героев".

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Авторы: Дмитрий Захаров, Дмитрий Хилюк