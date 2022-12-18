Несмотря на дефицит электрики, в Украине находят способы подарить людям праздник.

Никто не заставит украинцев "отменить" новогодние праздники и Рождество. Даже в условиях отсутствия электроэнергии они находят способы зажечь елки. Например, главную новогоднюю красавицу на вокзале Киева подсветили благодаря механическому генератору с педалями.

Соответствующим видео поделился председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в своем Twitter и написал:

"Война? Блэкаут? Отсутствие елки? Никогда не догадаетесь, что мы придумали".

Судя по опубликованной записи, елку на центральном ж/д вокзале Киева можно будет зажечь благодаря механическому генератору с педалями. То есть каждый может подарить окружающим частичку праздника, покрутив педали.

Главная елка страны - какой она будет

На Софийской площади в Киеве установили символическую елку несокрушимости. В этом году главная елка страны – искусственная, высотой 12 метров. Ее украсили светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами. На новогоднее дерево повесили игрушки прошлых лет.

Ранее появилась петиция с предложением не устанавливать в этом году елку в центре Киева. Но все же решено было ее поставить, правда, в этом году не будет традиционных концертов и ярмарка.

В столице уже открылись новогодние ярмарки: елки можно приобрести от 800 гривень.

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