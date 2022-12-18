Никто не заставит украинцев "отменить" новогодние праздники и Рождество. Даже в условиях отсутствия электроэнергии они находят способы зажечь елки. Например, главную новогоднюю красавицу на вокзале Киева подсветили благодаря механическому генератору с педалями.
Соответствующим видео поделился председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в своем Twitter и написал:
"Война? Блэкаут? Отсутствие елки? Никогда не догадаетесь, что мы придумали".
Судя по опубликованной записи, елку на центральном ж/д вокзале Киева можно будет зажечь благодаря механическому генератору с педалями. То есть каждый может подарить окружающим частичку праздника, покрутив педали.
Главная елка страны - какой она будет
На Софийской площади в Киеве установили символическую елку несокрушимости. В этом году главная елка страны – искусственная, высотой 12 метров. Ее украсили светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами. На новогоднее дерево повесили игрушки прошлых лет.
Ранее появилась петиция с предложением не устанавливать в этом году елку в центре Киева. Но все же решено было ее поставить, правда, в этом году не будет традиционных концертов и ярмарка.
В столице уже открылись новогодние ярмарки: елки можно приобрести от 800 гривень.