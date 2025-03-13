В Ирпене открыли бесплатную социальную прачечную

На базе социальной столовой в Ирпене, которая уже стала символом поддержки и надежды для многих жителей города, открыто Социальную прачечную. Об этом сообщает в Facebook народный депутат Константин Бондарев.

"Сегодня, мы расширяем нашу помощь, открывая социальную прачечную прямо на базе социальной столовой, функционирующей уже третий год. Мы понимаем, насколько важна поддержка, особенно в такие непростые времена. Чистая, опрятная одежда - это не просто гигиена, это возможность чувствовать себя комфортнее в это не простое время. Именно поэтому, идея создания социальной прачечной стала для нас логичным и необходимым продолжением нашей гуманитарной миссии", - отмечает Бондарев.

По словам Константина Бондарева, социальная прачечная в Ирпене будет работать по графику на базе столовой. Это удобно и доступно для всех, кто нуждается в помощи. Квалифицированные и доброжелательные волонтеры "Remar S.O.S." всегда будут рядом, готовы помочь со стиркой, оказать необходимую поддержку и консультацию.

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"Для оснащения прачечной, мы получили 4 современные стиральные машины и 4 сушки для одежды. Хочу выразить особую благодарность нашим друзьям из "Крымского фронта"! Именно благодаря их щедрой поддержке, мы смогли обеспечить прачечную надежным и современным оборудованием. Эта помощь бесценна, и она еще раз подчеркивает, что украинцы едины в своем стремлении помочь друг другу, независимо от расстояний и обстоятельств", - говорит Бондарев.

"Открытие Социальной прачечной - это результат совместного труда, искреннего желания помочь и веры в то, что вместе мы можем преодолеть любые трудности. Я глубоко благодарен каждому, кто присоединился к реализации этого важного проекта: волонтерам "Remar S.O.S.", "Крымскому фронту", команде социальной столовой, и всем неравнодушным, кто поддерживает наши инициативы. Также сегодня был подписан трехсторонний меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Приглашаем всех, кто нуждается в помощи, воспользоваться услугами нашей Социальной прачечной! Двери открыты для каждого!", - заключает Константин Бондарев.

Ранее сообщалось, что после освобождения города Ирпень Киевской области от российских оккупантов была создана социальная столовая в Ирпене.