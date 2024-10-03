Константин Бондарев: социальная столовая в Ирпене продолжает поддерживать людей и открыта для новых инициатив

После освобождения города Ирпень Киевской области от российских оккупантов одним из ключевых вызовов стало обеспечение жителей, потерявших жилье, переселенцев и пожилых людей горячими обедами и возможностью социализации. Именно для этого была создана социальная столовая в Ирпене.

Об этом в Фейсбук рассказал народный депутат Украины Константин Бондарев, по инициативе которого реализуется этот социальный проект.

"Идея создать социальную столовую родилась после того, как мы увидели, насколько важно оказать помощь тем, кто остался без дома или находится во временных городках. Это не только о еде, но и о социализации, возможность для людей почувствовать, что о них не забыли", - отметил Бондарев.

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По его словам, социальная столовая, расположенная в ВСП "Ирпенский профессиональный колледж НУБиП Украины", стала настоящим центром помощи для всех, кто оказался в сложных обстоятельствах. Ежедневно здесь получают горячие обеды до 500 человек, среди которых также и студенты, семьи которых столкнулись с финансовыми трудностями.

"Мы создали эту столовую, чтобы люди не только могли поесть, но и имели место для общения. Особенно важно, что здесь они чувствуют поддержку общества", - рассказал нардеп.

Он отмечает, что к этому проекту присоединились сначала благотворители из испанского фонда "Remar S.O.S", а также многие украинские предприниматели и известные компании. Нардеп выразил особую благодарность компании МХП, которая все это время поддерживает социальную столовую продуктами, что позволяет готовить вкусные обеды.

Депутат также подчеркивает, что проект в Ирпене имеет потенциал для масштабирования на другие города Киевщины, особенно те, где проживают переселенцы и люди, которые нуждаются в социальной помощи.

"Мы понимаем, насколько важно оказать психологическую поддержку. Многие люди сегодня нуждаются в помощи, ведь ночные тревоги и обстрелы оставляют свой след. Если у вас есть программы психологической реабилитации или желание помочь, приглашаем вас присоединиться к нашей инициативе. Также мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам: вы можете приносить теплые вещи, продукты или идеи для новых инициатив. Это место может стать не только приютом для людей, но и пространством для обсуждения масштабных идей и проектов", - говорит нардеп.

Бондарев призвал всех желающих присоединиться к проекту и подчеркнул, что вместе громада может преодолеть любые трудности и сделать лучше жизнь людей, которые нуждаются в помощи.