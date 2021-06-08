Работников государственного предприятия Национальной академии наук Украины подозревают в изготовлении фальсифицированного алкоголя под видом известных брендов.
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, с августа 2020 года по февраль 2021 года участники организованной группы, являясь должностными лицами государственного предприятия "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений" НАН Украины, используя помещения госпредприятия и специальное оборудование, организовали незаконное производство алкогольных напитков с целью их дальнейшего сбыта под видом известных брендов", - говорится в заметке.
Как отмечают в прокуратуре, установлено, что участники организованной группы незаконно изготовили более 5 тыс. 300 литров фальсифицированных алкогольных напитков и получили более 1,3 млн грн прибыли.
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Так, при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры трем членам организованной группы по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков для сбыта сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украина).
Проводятся необходимые следственные действия.
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