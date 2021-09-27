Необходимую сумму удалось собрать за считанные дни.

В Херсоне осуществили мечту чемпиона Европы по джиу-джитсу Игоря Евтушенко, который сейчас работает школьным дворником - он поедет на чемпионат мира.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, мужчине удалось собрать сумму средств, необходимую для участия в соревнованиях. Людей поразила история бывшего водолаза - днем он работает дворником, а вечером тренируется и тренирует других. В спорт пришел в 42 года, впрочем возраст не помешал ему стать чемпионом Украины и Европы. Сейчас ему 48 лет.

На поездку ему не хватало $700. Необходимую сумму удалось собрать за три дня. После этого чемпион обнародовал в соцсети видео с благодарностью.

"Мечта моя сбылась. Я буду на чемпионате мира, я приложу все усилия для того, чтобы мы победили. Это будет наша общая победа", - сказал он.

Евтушенко также сообщил, что успешно прошел регистрацию на чемпионат мира и приобрел билеты.

Как сообщалось ранее, чемпионат мира по джиу-джитсу состоится 15-16 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Цель Евтушенко - стать чемпионом мира.

Путь Игоря к джиу-джитсу был длительным - в молодости он был водолазом, но их водолазную группу распустили еще 20 лет назад. После этого он попытал счастья в бизнесе, но признается - это был неудачный опыт.

Однажды он заметил прибавку в весе на 20 килограммов и решил пойти в спортзал. Так он в 42 года овладел джиу-джитсу и теперь тренирует других - и детей, и взрослых.

Автор: Юрий Годован