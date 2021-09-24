У 48-летнего Игоря Евтушенко даже не хватает средств, чтобы полететь на чемпионат мира по джиу-джитсу.

Школьный дворник из Херсона собирает деньги на участие в чемпионате мира по борьбе джиу-джитсу.

О драматическом повороте в судьбе мужчины говорится в сюжете ТСН.

48-летний Игорь Евтушенко уже несколько месяцев убирает на территории херсонской школы №57. Своей работы он не стесняется, хоть и является действующим чемпионом Украины и Европы по джиу-джитсу.

Работа дворником ему позволяет совмещать приятное с полезным: первую половину дня он убирает, а во второй - работает тренером в спортзале.

Но его цель совсем другая - стать чемпионом мира по джиу-джитсу. Чемпионат состоится 15-16 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах, но средств для участия (а это около 700 долларов) у Игоря нет, поэтому он опубликовал в Facebook просьбу о помощи.

Изначально он рассчитывал на знакомых, но публикацию подхватили местные СМИ и люди начали слать деньги. Всего за два дня удалось собрать больше половины необходимой суммы - более 10 тысяч гривень. Этого хватит для стартового взноса.

"90% людей - я даже не знаю, что это за люди. Есть по 7 гривень кидают, есть по 35, кто-то 1000 кинул", - признает немолодой спортсмен.

Читайте такжеБездомный 70-летний дворник в ответ на вопрос о любви процитировал The Beatles и заговорил по-французски (видео)В школе о том, что их дворник - именитый спортсмен, узнали из интернета и решили присоединиться к сбору средств, а также обещают болеть за него на соревнованиях.

Путь Игоря к джиу-джитсу был длительным - в молодости он был водолазом, но их водолазную группу распустили еще 20 лет назад. После этого он попытал счастья в бизнесе, но признается - это был неудачный опыт.

Однажды он заметил прибавку в весе на 20 килограммов и решил пойти в спортзал. Так он в 42 года овладел джиу-джитсу и теперь тренирует других - и детей, и взрослых.

Напомним, ранее в этом году под Киевом подростки напали на дворника и избили его.

Автор: Станислав Кожемякин