Украинцы забрали флаг у российских военных / Фото - скрин видео Последний блокпост, t.me
В сети появилось видео, где в Херсоне у российского военного отобрали украинский флаг. Вероятно, флаг отобрали местные жители. После того как флаг забрали, люди на площади воскликнули "Слава Украине! Героям Слава!".
Видеозапись опубликовал Telegram-канал "Последний блокпост".
В Херсоне местные жители отобрали у российских военных флаги Украины.
Отметим, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что среди российских военных благодаря сопротивлению украинцев растет уровень деморализации. Противник массово бросает оружие, сдается в плен или передвигается в сторону российской границы, сказал Арестович.