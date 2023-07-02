В селе Долгенькое на границе Харьковщины и Донецкой области шли ожесточенные бои, здесь нет ни одного уцелевшего дома.

На Харьковщине люди возвращаются в разбитые дома, выгребают мусор после оккупантов и понемногу восстанавливают жилье. В селе Долгенькое возле Донетчины семья собственноручно построила новый дом из того, что оставили после себя оккупанты.

В сюжете ТСН журналисты показали двухэтажную новостройку - этот дом семья Князевых построила всего за месяц из бесплатных строительных материалов от россиян. Из ящиков оккупантов вышло два этажа и четыре комнаты.

"Ящики все скручены, внутри - крошка из пенопласта. Там еще есть минвата. А с той стороны зашивается профилем. Его не будет ни жук есть, ничего, потому что оно обработано", - говорит хозяин дома Игорь.

В Долгеньком на границе Харьковщины и Донетчины весной шли ожесточенные бои. У оккупантов село несколько раз отбивали наши военные, здесь нет ни одного уцелевшего дома.

Деоккупация Харьковщины

Силы обороны Украины в начале сентября 2022 года провели успешное контрнаступление на Харьковщине. 14 сентября Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных.

Более пяти месяцев около 150 тысяч украинцев жили в оккупации. Россияне издевались над местными жителями, в населенных пунктах была обнаружена не одна пыточная.

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