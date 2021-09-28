Баталии по переименованию проспекта Григоренко в честь маршала Жукова продолжаются уже более двух лет.

В Харькове Второй апелляционный административный суд в третий раз отклонил жалобу городского совета на решение окружного админсуда об отмене возвращения проспекту Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова.

Об этом в Facebook сообщил депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

"Горсовет снова нам проиграл в апелляции по Жукову. Юридически в Харьков снова вернулся проспект Григоренко. Надеюсь, на этом все кончится. Но не уверен", - написал он.

По информации адвоката Владимира Рысенко, апелляционный суд уже в третий раз отменил переименование проспекта Григоренко в маршала Жукова.

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19 июня 2019 года Харьковский горсовет поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.

5 сентября Харьковский окружной административный суд постановил признать противоправным и отменить указанное решение горсовета. Мэрия подала апелляцию на это постановление.

Впоследствии Второй апелляционный административный суд Харькова подтвердил незаконность переименования проспекта горсоветом.

26 февраля 2020 года мэрия Харькова во второй раз проголосовала за возвращение проспекту имени Жукова. Это решение также было обжаловано в суде. 18 июня Харьковский окружной админсуд вновь признал решение незаконным и отменил его.

15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции.

24 февраля Харьковский горсовет в третий раз переименовал проспект Григоренко в честь маршала Жукова. А 10 июня окружной административный суд Харькова снова отменил это решение. В мэрии заявили о намерении подать апелляцию.

Автор: Светлана Макринская