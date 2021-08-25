Ведущая ТСН будто подтанцовывала, показывая жестами слова песни.

В эфире спецвыпуска ТСН к 30-летию независимости Украины ведущая перевода на жестовый язык Татьяна Радченко чувственно перевела песню певицы Джамалы (Сусана Джамаладинова) под названием "Ми".

Ведущая перевела на язык жестов песню, которую певица исполняла на праздничном концерте ко Дню Независимости, проходившем в Киеве возле Золотых Ворот, говорится в сюжете ТСН.

Радченко не только показывала слова на языке жестов, но и двигалась в такт песне. Может показаться, что ведущая перевода на жестовом языке танцевала в эфире.Напомним, 24 августа этого года в Украине праздновали 30-летие со дня обретения независимости. По случаю праздника в нашей стране состоялись сотни мероприятии, в частности, в Киеве прошел военный парад.

Украинское государство стало независимым 24 августа 1991 года.

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Автор: Екатерина Присяжнюк