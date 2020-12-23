Большинство участников шоу — спортсмены, посвятившие прыжкам в воду почти всю жизнь.

Трюки спортсменов во время прыжков в воду с десятиметровой высоты в Днепре можно было увидеть разве онлайн. Из-за карантина трибуны остались пустыми.

Читайте такжеДефлимпиада-2019: первая леди Зеленская поддержала украинских спортсменов на языке жестов (видео)В костюмы, в том числе клоунские, нарядились 35 профессионалов разного возраста. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Большинство участников шоу — спортсмены, посвятившие прыжкам в воду почти всю жизнь. Среди них — чемпионы мира, Европы и Украины.

Некоторые участники уже завершили карьеру, но признаются: в причудливых образах вновь вышли на воду. А все — лишь бы приобщить детей к спорту, который может быть настоящим искусством.

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Автор: Ольга Робейко