Трюки спортсменов во время прыжков в воду с десятиметровой высоты в Днепре можно было увидеть разве онлайн. Из-за карантина трибуны остались пустыми.
Читайте такжеДефлимпиада-2019: первая леди Зеленская поддержала украинских спортсменов на языке жестов (видео)В костюмы, в том числе клоунские, нарядились 35 профессионалов разного возраста. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Большинство участников шоу — спортсмены, посвятившие прыжкам в воду почти всю жизнь. Среди них — чемпионы мира, Европы и Украины.
Некоторые участники уже завершили карьеру, но признаются: в причудливых образах вновь вышли на воду. А все — лишь бы приобщить детей к спорту, который может быть настоящим искусством.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Игры героев": в Харькове состоялись соревнования для бойцов, получивших травмы на фронте (фоторепортаж, видео)
- В Украине стартовал финал конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine
- В Киеве состоялся турнир среди лучших спортивных журналистов Украины
- Степанов уточнил, что запретят во время локдауна в январе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram