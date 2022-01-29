В городе объявлен траур.

В Днепре, в Доме культуры "Машиностроителей", проходит церемония прощания с пятью погибшими во время стрельбы на "Южмаше": нацгвардейцами - 34-летним старшим лейтенантом Александром Бугановым, 24-летним младшим сержантом Александром Драганом, 21-летним старшим солдатом Артемом Левковским, 20-летним солдатом Леонидом Черником, а также гражданской - 35-летней Верой Лебединец, которая работала контролершей КПП.

Для оказания медицинской помощи родственникам погибших дежурит бригада врачей, передает Суспільне.

Проститься с четырьмя военными и сотрудницей ЮМЗ приехало много людей. Среди них друзья, родственники и сослуживцы погибших.

Также в городе сегодня объявлен день траура – перед горсоветом и на зданиях коммунальных предприятий приспустили флаги Украины и повесили траурные ленты.

Расстрел в Днепре 27 января: что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина - работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.

Нацгвардейцу Рябчуку избрали меру пресечения.