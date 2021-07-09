Девушка написала, что не хочет быть обузой для семьи.

В Днепре вторые сутки разыскивают 19-летнюю Екатерину Сторожко, которая ушла из дома, оставив прощальную записку.

Информация о ее исчезновении появилась на странице Facebook-сообщества «Реальный левобережный».

«Нам пишут: «Ушла из дома наша одноклассница Катерина Сторожко. Я связалась с ее родителями, мне сказали, что она оставила записку маме и дома телефон. Никто не знает о ее местонахождении… Кто знает, где находится девушка, или видел ее, просьба сообщить по тел. 0668697998 (номер Кати, отвечает Глеб, 24/7 на связи), 0660072620 (отец Кати)», – говорится в сообщении.

Сообщается, что девушка была одета в белые штаны в чёрную полоску, розовые мокасины, на ней были очки. У пропавшей – рыжие крашенные волосы.

Читайте также"Мы не успели": в Киеве нашли мертвой загадочно исчезнувшую 18-летнюю девушкуКак пишет ТСН, Катя пропала 8 июля. Перед уходом она оставила родителям записку следующего содержания: «У меня нет друзей, проблемы с обучением, я никогда не заработаю денег, я не хочу быть обузой для своей семьи».

Родители пропавшей девушки забили тревогу и сразу сообщили в полицию. На связь с родными девушка не выходит, а телефон оставила дома.

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Автор: Катерина Шварц