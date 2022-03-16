Сейчас с электронным паспортом можно спокойно проходить блокпосты и показывать его полиции.

Цифровые паспорта возвращаются в приложение "Дія".

Об этом в среду, 16 марта, сообщается в Telegram-канале сервиса.

"Если у вас исчез загранпаспорт или ID-карта в "Дії", зайдите в приложение еще раз - они вернулись. Это означает, что Единый государственный демографический реестр вновь подключен к "Дії", - говорится в сообщении.

Цифровым паспортом в "Дії" можно пользоваться на территории Украины так же как и бумажным или пластиковым.

"С е-паспортом вы можете спокойно проходить блокпосты и показывать его полиции. Напомним, что мы первые в мире приравняли электронный паспорт к обычному. Вы можете его использовать даже для пересечения границы в Польше и Молдове. Однако в других странах все же понадобится физический загранпаспорт. Будьте внимательны! Украинцы - это с паспортом в смартфоне и с государством в сердце", - отмечается в посте.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины могут пересечь границу с Молдовой и Польшей по документам в "Дії". В условиях военного положения пересечение границы с этими странами упрощено.

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