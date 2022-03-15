Вскоре будет создан расширенный перечень других блокпостов по всей стране.

Количество блокпостов на дорогах Украины сократили до 1,5 тысячи. В будущем их планируют сократить еще больше.

Об этом сегодня сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга.

"Сейчас нам уже удалось сократить количество блокпостов до 1,5 тысячи, забрав слишком много ненужных блокпостов, которые только затрудняют передвижение и отнимают лишь время. Относительно тех, условно "авторизованных" блокпостов, перечень их будет занесен в специальный приказ главнокомандующего ВСУ, первая редакция которого была уже издана на прошлой неделе. Сегодня или завтра должен быть расширен перечень по всей стране других блокпостов", - сказал Денис Монастырский.

Глава МВД отметил, что сейчас приобщенные к этой работе субъекты видят оптимальное количество блокпостов на основных путях и городах в количестве до 800 блокпостов.

"Но они должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами формирования блокпоста. Там должна быть организована четкая работа, которую будут обеспечивать представители Национальной полиции Украины совместно с ТРО, с Национальной гвардией Украины, но именно полицейские будут главными и будут формировать работу на этих блокпостах", - заявил министр.

Напомним, ранее ВСУ дали советы, как вести себя на блокпостах.

Вас также могут заинтересовать новости: