Согласно предварительному прогнозу, если война в Украине затянется, то страна может потерять социально-экономические достижения, добытые за 18 лет.

90% украинцев могут столкнуться с бедностью в случае усиления войны, что отбросит Украину и весь регион на несколько десятилетий назад.

Об этом свидетельствуют предварительные оценки экспертов Программы развития ООН, говорится в пресс-релизе ПРООН в Украине, переданном УНИАН.

"Согласно предварительному прогнозу, опубликованному сегодня Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), если война в Украине затянется, то страна может потерять социально-экономические достижения, наработанные за 18 лет, при этом почти треть населения будет жить за чертой бедности, а еще 62% предстанут перед высоким риском обнищания в течение следующих 12 месяцев", - говорится в пресс-релизе.

В ПРООН отметили, что присоединяются к инициативе кризисного координатора ООН в Украине, которая заключается в использовании многоцелевой денежной помощи, которая могла бы охватить как можно больше людей по всей стране.

Например, по предварительным оценкам ПРООН, перечисление около 250 млн долларов в месяц частично компенсирует потерю доходов 2,6 млн человек.

Более амбициозная помощь, которая обеспечит базовый доход в размере 5,50 долларов в день на человека, может составлять 430 млн долларов в месяц, исходя из начальных оценок.

Отмечается, что ПРООН работает во всех 24 областях Украины с более чем 332 городскими администрациями, 15 хабами организаций гражданского общества и более 17 бизнес-объединений малых и средних предприятий по всей стране.

Вас также могут заинтересовать новости: