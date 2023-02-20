По словам Залужного, прямо с Майдана тысячи добровольцев сразу ушли на фронт, а с 24 февраля 2022 года этот фронт растянулся на 3 тыс. км.

В День чествования памяти героевНебесной сотни главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный напомнил о ценностях, за которые украинцы продолжают воевать и выразил уверенность в победе Украины.

"Сегодня вся страна чтит память Героев Небесной сотни. Это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы воюем", - написал Залужный в Facebook, добавив, что на рубеже 2013-2014 годов, украинцы сделали свой выбор.

По словам Залужного, тогда прямо с Майдана тысячи добровольцев сразу ушли на фронт, а с 24 февраля 2022 года этот фронт растянулся на 3 тыс. км.

Видео дня

"Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу. И мы победим", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

День памяти Героев Небесной сотни

День памяти героев Небесной сотни отмечается в Украине ежегодно 20 февраля согласно указу президента от 11 февраля 2015 года № 69/2015 "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти героев Небесной сотни".

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил с обращением по случаю Дня Героев Небесной сотни. Он отметил, что сегодня чествует героев, которые отдали жизнь за Украину и украинцев во времена Революции достоинства, героев Небесной Сотни - людей разного возраста и профессий, из разных регионов, но одинаковых и настоящих ценностей. Президент подчеркнул, что через 9 лет после Революции Достоинства битва за украинскую независимость продолжается.

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