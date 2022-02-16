В День единения мариупольские меткомбинаты Группы Метинвест подняли государственные флаги на административных зданиях, промышленных площадках, транспорте.

Своим ежедневным трудом сотрудники меткомбинатов имени Ильича и "Азовсталь" Группы Метинвест обеспечивают бесперебойное производство, инвестируя свои усилия в экономическое развитие и стабильность Украины.

Как подчеркнул генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Энвер Цкитишвили: "В любых ситуациях металлурги всегда надежная опора Мариуполя и Украины. Не расслабляясь, не останавливаясь ни на минуту, мы становимся лучше: обновляем производство, совершенствуем процессы, чтобы украинская сталь ценилась во всем мире, а наша Украина становилась сильнее с каждым днем".

"Мариуполь всегда был, есть и будет металлургическим центром, символом несломленной, независимой Украины. Металлурги всегда помогали и будут помогать строить успешное будущее страны, уверенные в ее силе и мужестве. Это наша гражданская позиция", - отметил генеральный директор ММК имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко.