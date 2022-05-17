Агенты собирали информацию об общественно-политической обстановке в регионе и последствиях вражеских ракетных ударов.

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть РФ, которая должна была обеспечить проникновение вражеских ДРГ в Николаев.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Установлено, что агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала российских оккупационных сил. В ее состав входили 5 человек из числа местных жителей. По указаниям куратора, агенты также собирали информацию об общественно-политической обстановке в регионе и последствиях вражеских ракетных ударов по Николаеву", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, для получения секретных сведений, в том числе позиций украинских подразделений, злоумышленники пытались "в темную" использовать действующих военнослужащих. То есть выпытывали у них секретную информацию якобы в дружеском разговоре.

"После "успешного" выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим – обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевской области. В ходе следственно-оперативных действий в областном центре задержаны активные участники вражеской группы", - сообщили в СБУ.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, как в Николаеве задержали и отправили за решетку местного жителя, который корректировал ракетный удар России по оборонному предприятию в городе.

Вас также могут заинтересовать новости: