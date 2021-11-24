Участники акции выступают против обязательной вакцинации представителей определенных профессий.

Под Верховной Радой собралось несколько сотен противников обязательной вакцинации. В связи с этим в центре города ограничено движение транспорта на ряде улиц.

Как передает корреспондент УНИАН, они выступают за освобождение львовского активиста Остапа Стахива, которого обвиняют в покушении на свержение конституционного строя в Украине. Также участники акции выступают против обязательной вакцинации представителей определенных профессий.

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В правительственном квартале много правоохранителей. Полицейские и нацгвардейцы дежурят на всех прилегающих к ул. Грушевского улицах в правительственном квартале.

"В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в столице ограничат движение", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Украины.

Так, движение ограничено на улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади); Европейской площади; улице Крещатик; бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской); улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

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Авторы: Дмитрий Хилюк, Светлана Закелова