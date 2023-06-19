Тендер объявили 16 июня.

В Борисполе объявили тендер на строительство флагштока на почти 5 миллионов гривен.

На странице объявления в электронной системе публичных закупок Prozzoro говорится, что флагшток Государственного Флага Украины должны установить на территории Кнышового мемориального паркового комплекса. Заказчиком является коммунальное предприятие "Производственное управление коммунального хозяйства".

Тендерные предложения принимают до 25 июня, на следующий день должен начаться аукцион. Ожидаемая стоимость - 5 018 000 гривен.

Видео дня

Отметим, что на эту сумму можно купить значительное количество дронов фирмы DJI, более известных как "мавики". Так, на сайте реселлеров один квадрокоптер продается по цене 99 тысяч гривен. Соответственно, на 5 018 000 гривен можно купить 50 коптеров.

Сомнительные тендеры во время войны

Недавно Александровский поселковый совет объявил тендер на закупку тренажеров и другого спортивного инвентаря на сумму 1 581 352 гривен.

В Киеве хотели закупить для укрытий барабаны стоимостью почти 900 тысяч гривен, чтобы дети могли "психологически разгрузиться" во время тревог. После скандала в сети этот договор расторгли.

Также в столице чиновники решили закупить для хранилищ электрические сковородки за 1 200 000 гривен и электрические овощерезки за 130 000 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: