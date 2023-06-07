Он специально не останавливается перед военной, чтобы не везти ее бесплатно

В городе Белая Церковь Киевской области водитель маршрутки намерено не берет участников боевых действий, чтобы они не пользовались бесплатным проездом.

Об этом рассказала военная по имени Елена на странице местного сообщества в соцсети. Как сообщила военная, инцидент произошел с ней на остановке "Парк Славы". Елена всегда оплачивала проезд, но после получения удостоверения УБД, начала ездить бесплатно, но водителю автобуса №6А это не понравилось. Ему даже все равно, что женщина беременна.

"Водитель этот всегда ездит... когда именно я ездила, поэтому водитель меня уже знал в лицо. Несколько раз он меня подвез по УБД, потом однажды не остановился у парка "Славы", а остановился немного выше у стрелкового клуба по ул. Логинова, я на шестом месяце беременности догоняла маршрутку, зайдя, он мне сказал: "В общем-то остановка здесь, а не у парка, я становиться больше там не буду", - рассказала ситуацию военная.

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Елена сказала водителю, что в таком случае будет ждать на остановке, но на следующий день он просто не остановился перед военной и проехал мимо.

"Я так понимаю, что у этого человека неприязнь к участникам боевых действий, так как, когда я оплачивала проезд, он всегда останавливался, когда я начала ездить по УБД бесплатно, он перестал останавливаться даже на остановках", - сделала вывод военная.

"Я участник боевых действий, который с первых дней был на войне, когда он сидел дома с семьей, беременная женщина на 6 месяце, не заслуживаю уважения и льгот?" - возмутилась Елена.

Она добавила, что маршрутка ходит раз в час и, поэтому, когда водитель не остановился, она вынуждена была идти километр на другую маршрутку.

В комментариях под постом военной пользователи возмутились поведением водителя и рекомендовали женщине пожаловаться на него местным властям.

Инциденты с военными

31 мая стало известно, что в Днепре военнослужащего не пустили поужинать в ресторан "Deep Bar". Причиной отказа стала военная форма украинского защитника. В общепите заявили, что это не соответствует дресс-коду.

"Хочу поделиться впечатлениями. "Deep Bar" в городе Днепр. Знаете, в чем прикол? Нашего собрата в форме не пустили поужинать. Сказали, у них такой дресс-код. В спортивной форме и военной форме нельзя. Человек просто хотел поесть", - сообщил о скандальном инциденте в TikTok военный Евгений Кожирнов.

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