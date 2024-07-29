Увольнение Князева: активист Маселко пытался спасти судью-взяточника, - СМИ

Маселко, в свое время входивший в общественный совет добродетели, фонд "DEJURE" и Автомайдан, пытался спасти пойманного на взятке Князева от увольнения.

Два представителя Высшего совета правосудия пытались спасти экс-Председателя Верховного Суда Всеволода Князева от позорного увольнения от должности, проголосовав против такого решения. Как пишет Офис очищения судебной системы, среди голосовавших против - известный активист и юрист Роман Маселко.

В Офисе удивляются, что Маселко, в свое время входивший в общественный совет добродетели, фонд "DEJURE" и Автомайдан, пытался спасти пойманного на взятке Князева от увольнения.

"Роман уже готовит оправдание. Однако всем очевидно, что это конец его репутации добродетельного активиста, испытание властью и деньгами провалено", - отмечают в ОО.

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Ранее у общественности были вопросы к легальности доходов Маселко. Ведь анализ его декларации показал, что у его семьи отсутствовали официальные активы для покупки квартиры в Киеве, которую его жена приобрела в 2019 году.

Но впоследствии Маселко объяснял, что средства на недвижимость получил от родной тети, а та в свою очередь – наследство от 85-летнего дедушки активиста, который имел 27 счетов в 8 банках. Предполагают, что через дедушку состоялась легализация взяток, полученных тетей Маселко за время работы в налоговой.

"Сколько могло стоить голосование в ВСП против увольнения Князева с должности судьи узнаем в будущем", – отмечают в Офисе очищения судебной власти.

При этом увольнение Князева поддержали 10 членов ВСП.

Ранее руководитель фонда "DEJURE" Михаил Жернаков называл Князева лучшей кандидатурой на пост председателя Верховного Суда.

Как сообщалось, Князев, подозреваемый во взяточничестве, был задержан в селе Солотвино Закарпатской области в километре от румынской границы.