Увеличение количества общественного транспорта снижает риски инфицирования коронавирусом - Степанов

Перевозчики заверили представителей Минздрава, что увеличение количества единиц транспорта является экономически целесообразным и они готовы это делать.

Министр здравоохранения Максим Степанов настаивает на том, что увеличение количества единиц общественного транспорта снижает риски инфицирования коронавирусом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга. «Перед тем, как запускать соответствующий транспорт, в том числе и пригородный транспорт, и межобластной транспорт, были встречи с перевозчиками. Конечно, нас как Минздрав очень беспокоит, чтобы были соблюдены соответствующие ограничительные карантинные меры, существующие в стране, в том числе во время перевозок», - заявил министр.

По словам Степанова, во время встреч с перевозчиками представителей Минздрава заверили, что это «экономически целесообразно, и они готовы увеличить количество соответствующего транспорта, и такая возможность существует. И мы настаивали на этом, так как увеличение количества транспорта будет приводить к уменьшению числа людей, находящихся непосредственно в вагоне или конкретном автобусе, и риски инфицирования уменьшаются».

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 15 июня зарегистрировано 31 тыс. 810 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 901 летальный, 14 тыс. 253 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев заболевания.

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