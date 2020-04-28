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Уроки онлайн для третьего класса на 28 апреля: прямая трансляция

00:01, 28 апреля 2020
Общество
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Видео уроков онлайн-школы / фото: ua.depositphotos.com

Во вторник, 28 апреля, Всеукраинская школа онлайн начинает трансляцию уроков для школьников третьего класса. Занятия для третьеклассников будут доступны на телеканале UA:Культура и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Прямая трансляция уроков в рамках инициативы "Всеукраинская школа онлайн" для учеников третьего класса.

Уроки онлайн для 3 класса на 28 апреля

Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 09:00 28 апреля.

Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн

С 28 апреля Всеукраинская школа онлайн начинает трансляцию уроков для школьников 1-4 классов. Так, на время карантина уроки по четырем предметам по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.

Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:

1. Украинский язык,

2. математика,

3. наука,

4. искусство.

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн

Уроки будут проходить во вторник и четверг, длится они будут по 15 минут. Ежедневно уроки начинаются в 09:00 и будут завершаться в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете.

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