Данилов призвал УПЦ МП определиться со своей принадлежностью.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что УПЦ Московского патриархата должна либо признать свою принадлежность к Российской православной церкви, либо полностью разорвать связь с ней.

В эфире национального телемарафона Данилов отметил, что после начала российского вторжения в Украину 24 февраля украинцы требуют справедливости.

"Наше общество после 24 февраля требует справедливости. И если вы прячете принадлежность к Московскому патриархату, к связям с людьми, которые молятся на территории России за то, чтобы нас убивали российские солдаты, то как вы можете тогда вообще смотреть в глаза украинцам", – подчеркнул секретарь СНБО.

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Кроме того, Данилов призвал наместника Киево-Печерской лавры Павла обращаться не к президенту Владимиру Зеленскому, а к своей совести.

"Вы к совести сначала своей обратитесь. Зачем вы скрываете свое название? Это же несправедливо, люди должны знать, куда они ходят. Не имеете отношения к РФ, так официально откреститесь, скажите, что Путин – сатана. Называйте вещи своими именами и тогда будет по справедливости", – добавил секретарь СНБО.

УПЦ МП в Украине

27 декабря Конституционный Суд Украины признал таким, что соответствует Конституции Украины, закон "О свободе совести и религиозных организациях". Он предусматривает, что религиозные организации должны отражать принадлежность к стране-агрессору в своем названии, поэтому требование о переименовании УПЦ МП является конституционным.

Кроме того, Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Найдено немало символики СССР и страны-оккупанта.

Ранее также сообщалось, что из Украины принудительно выселят настоятеля Дубовского Свято-Ильинского монастыря на Закарпатье. Священник УПЦ МП оказался гражданином России, который проживал в Украине нелегально.

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