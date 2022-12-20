Мужчина находился в Украине нелегально.

Из Украины принудительно выселят настоятеля Дубовского Свято-Ильинского монастыря на Закарпатье. Священник УПЦ МП оказался гражданином России, который проживал в Украине нелегально.

В миграционной службе Закарпатской области сообщили, что незаконного мигранта обнаружили на Тячевщине.

"В результате совместной отработки работников Тячевского отдела миграционной службы Закарпатья и сотрудников УСБУ в области выявлен нарушитель миграционного законодательства. Им оказался гражданин России, настоятель Дубовского Свято-Ильинского монастыря. Священнослужитель проживал в пгт. Дубово незаконно, поскольку срок действия вида на жительство истек", – говорится в заявлении службы.

Видео дня

Отмечается, что 20 декабря мужчину привлекли к административной ответственности и наложили штраф 1700 грн. Кроме того, принято решение о принудительном возвращении мигранта в страну происхождения.

Деятельность УПЦ МП

Во время полномасштабной войны в Украине УПЦ МП продолжает оправдывать российскую агрессию и распространять пропаганду РФ среди верующих. Некоторые священники УПЦ МП открыто продвигают так называемый "русский мир".

14 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски в культовых заведениях УПЦ МП в 9 областях. Стражи порядка проводили осмотр территории и помещений, в том числе гостиничного типа, для выявления лиц, которые причастны к антиукраинской деятельности и предметов, запрещенных к обращению.

Позже в СБУ сообщили о результатах таких мероприятий, проведенных на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

Было найдено немало символики СССР и страны-оккупанта, а также "методички" Кирилла по распространению вражеской пропаганды через верующих.

Вас также могут заинтересовать новости: