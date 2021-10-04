ТСН.ua является безоговорочным лидером уже 10-й месяц подряд, а УНІАН.net занимает уверенную вторую строчку.

Согласно данным исследовательской компании Gemius Audience, сайт информационного агентства УНІАН.net посетило в сентябре 2021 года 7 483 680 пользователей, а новостной ресурс группы 1+1 media ТСН.иа - 8 277 440.

Таким образом, по результатам предыдущего месяца интернет-ресурсы 1+1 media занимают лидерские первую и вторую строчки соответственно среди всех новостных сайтов Украины.

Кроме этого, традиционный рост прослеживается и в статистике из социальных сетей, благодаря которым проекты 1+1 media продолжают быть мощными мультимедийными новостными ресурсами УАнета. Так, Facebook-страница ТСН.ua перешла отметку в более 2,1 млн читателей, YouTube-канал проекта собрал 2,66 млн подписчиков, аудитория Twitter ТСН.ua – это более 808 тыс. читателей, а в мессенджерах Telegram и Viber – суммарно более 128 000. Facebook-страница УНИАН насчитывает более 410 тысяч читателей, Twitter – 135,6 тысяч фолловеров.

Кроме генерирования большого количества новостей, ТСН.ua создает тематические спецпроекты. Так, в конце августа на сайте стартовал проект "О кино без границ" - серия публикаций из интервью выдающихся деятелей киносферы за последние 30 лет независимой Украины. Проект объединит более 10 историй ведущих украинских актеров, режиссеров, операторов, сценаристов, продюсеров и идейщиков, которые активно влияют на развитие современного кинематографа и разрушают любые границы и стереотипы. На сайте уже можно прочитать эксклюзивные интервью режиссеров Антонио Лукича и Валентина Васяновича, актеров Ирмы Витовской, Людмилы Кадочниковой и Владимира Горянского.

Справка:

ИА УНИАН - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году. Является самым цитируемым источником новостей о событиях в стране. Новостной портал unian.ua крупнейший в Украине информационный ресурс, освещающий широкий спектр событий из политической, экономической и социальной жизни страны и мира, новости сферы туризма, игровой индустрии, шоу-бизнеса, спорта, экологии, науки и медицины.

ТСН.иа - новостной сайт №1 в украинском интернете. Ежемесячно около 9 миллионов уникальных посетителей узнают новости именно из ТСН.ua. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю редакция следит за жизнью Украины и мира, публикует самые важные и интересные украинские и мировые новости, а также новости науки и ИТ, культуры, экономики, политики и спорта. Для читателей сайт регулярно готовит уникальные спецпроекты, собирая самые интересные материалы на наиболее актуальные темы.

Автор: Виолетта Орлова