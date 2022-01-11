В компании на претензии ответили.

Пассажир "Укрзализныци" заподозрил компанию в "замаскированном мошенничестве", жертвой которого можно стать при покупке билетов через официальный сайт перевозчика.

Об этом Андрей Маркоф написал на своей странице в Facebook.

"Когда клиент на вашем сайте выбирает билеты с водой или с обедом стоимость непосредственно воды или обеда вообще не указывается. И когда убираешь флажок или отмечаешь флажком воду (которая зачем-то стоит сразу умолчанию? Не бесплатно же!), то цена не изменяется и создаётся убедительное впечатление, что вода включена бесплатно. И абсолютно можно не заметить как уже только в самом конце, при формировании расчетного документа сума стала больше. Выглядит как умышленный обман", - написал он.

Представитель перевозчика в ответ написал, что при оформлении билетов на сайте их стоимость указана без дополнительных услуг (покупки напитков или питания). Пассажир, снимая галочку, отказывается от покупки.

"Стоимость билета с приобретенными напитками меняется в корзине, где вы можете проверить всю информацию по проездному документу до оплаты и отказаться от оформления", - написал сотрудник УЗ.

"Законодательство изучите и покажите это юристам. Они расскажут какой штраф за такие шуточки", - ответил перевозчику пассажир.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" угодила в новый скандал, продав в один из плацкартных вагонов больше билетов, чем в нем мест.