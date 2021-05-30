Михаилу Слабошпицкому было 74 года.

На 75-м году жизни скончался украинский прозаик, критик, литературовед, публицист и общественный деятель Михаил Слабошпицкий.

Об этом сообщила в Facebook его жена Светлана Короненко.

"Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу", - написала она.

Что стало причиной смерти Слабошпицкого не сообщается.

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Михаил Слабошпицкий: что о нем известно

Михаил Слабошпицкий родился 28 июля 1946 года в селе Марьяновка Черкасской области. Окончил факультет журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом, был редактором отдела критики газеты "Літературна Україна", главным редактором газеты "Вісті з України", журнала "Вавилон-XX".

С 1995 года - исполнительный директор Лиги украинских меценатов, директор издательства "Ярославів Вал".

Он отец киносценариста и режиссера Мирослава Слабошпицкого и журналистки Иванны Слабошпицкий.

Автор многочисленных книг, в частности романа "Мария Башкирцева", "Поэт из ада (Тодось Осьмачка)", "Никифор Дровняк из Криницы", "С голоса нашей Клио", "Украинские меценаты", "Украинец, который отказался быть бедным" (о Петре Яцике), "Пейзаж для Помаранчевої революції", "Что записано в книгу жизни. Михаил Коцюбинский и другие", "25 поэтов украинской диаспоры".

Автор более двух десятков книг для детей и юношества, прозы, публицистики и литературной критики.

Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2005) и многих других престижных премий: имени Леси Украинский (1993), имени Александра Белецкого (1979), имени Елены Пчилки, имени Братьев Лепких (1998), "Берег надежды" имени Василия Симоненко (1999), "Звук паутинки" имени Виктора Близнеца (2001), имени Михаила Коцюбинского (2003), имени Ивана Багряного (2007).

Михаил Слабошпицкий имеет детей от двух жен. Старший сын Мирослав-сценарист и режиссер, известный по фильму "Племя", который в 2014 году получил три награды Каннского кинофестиваля. Дочь Иванна работает журналисткой, сын Святослав - бизнесмен

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Автор: Тамара Отовская