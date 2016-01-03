Украинец возглавил список наиболее смелых режиссеров 2015 года – СМИ

Как сообщает ТСН.uа, об этом пишет издание IndieWire, которое обнародовало рейтинг наиболее рисковых лент.

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Фильм "Племя" Слабошпицкого возглавило список. Этот фильм был снят в украинской школе-интернате для глухих. "История рассказанная на языке жестов, без голоса за кадром и субтитрами", - говорится в описании ленты.

Также в рейтинг смелых фильмов вошли: "Виктория" Себастьяна Шиппера, "Мандарин" Шона Бейкера, "Сын Саула" Ласло Немеша, "Белый Бог" Корнела Мундруцо, "выживший" Алехандро Иньяриту и "Такси" Джафара Панахи.