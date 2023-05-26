Фирма, которая сама ничего не производит, получает огромный навар на перепродаже диодов госкомпании.

"Укрзализныця" закупает диоды по завышенным ценам у жены и. о. директора Бюро экономической безопасности Эдуарда Федорова – Ольги. Об этом говорится в журналистском расследовании издания "Bihus.Info".

Как выяснили журналисты, в последние годы Ольга Федорова открыла в себе огромный предпринимательский талант и сегодня она имеет более 20 различных бизнесов по всей стране. В частности за последние 6 лет жена главы одного из главных антикоррупционных ведомств открыла новый бизнес в сфере торговли топливом, лекарствами, мебелью и рыбой, организовала пассажирские перевозки и бурение скважин, сообщает "Bihus.Info".

Также Ольга Федорова планирует стать отельером – она уже строит гостиницу на горнолыжном курорте в селе Мигово Черновицкой области. Партнерами по бизнесу в этом деле у нее оказались бывшие и действующие сотрудники СБУ – экс-замглавы СБУ Александр Карпенко, экс-начальник Донецкого и Луганского управления СБУ Александр Куць, а также женщины, чьи сыновья служат или ранее служили в СБУ.

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Как выяснили журналисты "Bihus.Info", Ольга Федорова также получает хорошие доходы от ООО "Глобальные технологии будущего", где она является совладелицей. В 2022 году фирма начала поставлять запчасти для ремонтных заводов "Укрзализныци".

За полтора года были заключены сделки на сумму в 50 млн грн – в основном поставлялись различные типы диодов. Примечательно, что фирма их не производит, а лишь перепродает с огромной наценкой.

По данным "Bihus.Info", "Укрзализныця" покупала диоды ДЛ253-2000-24 УХЛ2 по 6 973 грн за штуку, тогда как сама ООО "Глобальные технологии будущего" закупала их по 4 970 грн за единицу. Затем из-за девальвации гривны цены выросли до 9 154 грн и 6 130 грн соответственно.

Аналогичная ситуация и с диодами другого типа. Так фирма, которой владеет супруга главы Бюро экономической безопасности, покупала диоды ДЛ161-200-12 УХЛ2 по 1 025 грн за единицу, а продавала железнодорожникам уже по 1 641 грн. Самая крупная сделка была заключена по диодам ДЛ161-200-16 УХЛ2: они были закуплены фирмой по 1025 гривен, а после перепроданы "Укрзализныце" по 1 900 грн за штуку.

В конце 2022 года ООО "Глобальные технологии будущего" перешла от покупки готовых диодов к заказу их изготовления. Так, один диод стал обходиться коммерсантам в 505 – 620 грн за штуку. А на продажу они шли уже по 2 000 грн за единицу.

"Bihus.Info" утверждает, что глава БЭБ Эдуард Федоров не предоставил авторам материала никаких комментариев по этим фактам.

Кто такой Эдуард Федоров

В апреле этого года Кабмин уволил главу Бюро экономической безопасности Вадима Мельника и назначил временным исполняющим обязанности его первого заместителя – Эдуарда Федорова. До назначения в БЭБ Федоров успел поработать начальником управления СБУ в Сумской области, а также заместителем начальника отдела и после и. о. начальника отдела Киевской таможни.

Следует отметить, что Бюро экономической безопасности в теории должно предотвращать, выявлять, пресекать и расследовать преступления в сфере использования финансовых ресурсов государства. Этот орган был создан в январе 2021 года и пока запомнился только крайне сомнительными показателями эффективности.

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