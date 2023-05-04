В БЭБ говорят, что выделенного им финансирования не хватает, чтобы полноценно запустить и развивать орган.

Бюро экономической безопасности за два года функционирования с момента создания возместили государственному бюджету 123 млн грн в совершенных уголовных производствах и 645 млн грн – в незавершенных. Об этом сообщила пресс-служба Бэб в ответ на запрос УНИАН.

При этом, согласно открытой информации, расходы на деятельность органа из государственного бюджета за это время превысили 1 млрд грн.

"По всем уголовным производствам (в том числе по тем производствам которые еще расследуются) возмещено в бюджет 768 млн грн. из них 123 млн грн в совершенных уголовных производствах и 645 млн грн – в незавершенных", - говорится в сообщении.

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В БЭБ отмечают, что причиной таких скромных результатов является тот факт, что орган начал свое фактическое создание лишь в конце 2021 года, а в 2022 году началось полномасштабное российское вторжение.

При этом в БЭБ обращают внимание, что выделенного им финансирования не хватает, чтобы полноценно запустить и развивать орган.

"В 2022 году финансирование БЭБ было осуществлено на 66,6% от потребностей. В 2023 году предусмотрены расходы в сумме 503,5 млн грн, составляющие лишь 21% от необходимой потребности в средствах. Из них 77% это расходы на оплату труда. В предыдущем и текущем годах на развитие органа предусмотрено 0 грн. это понятно, ведь в первую очередь средства нужны для ВСУ и на восстановление Украины. БЭБ сейчас работает над законными альтернативными способами финансирования, например международная техническая помощь", - сообщили в БЭБ.

Бюро экономической безопасности - что это такое

Созданное ровно два года назад Бюро экономической безопасности должно было стать основным бастионом в борьбе с экономической преступностью в Украине. Бюро стало единой структурой, объединившей в себе функции, ранее разбросанные между СБУ, Национальной полицией и налоговой милицией Государственной фискальной службы.

Но первые результаты работы БЭБ стали предметом острой дискуссии. Директора органа Вадима Мельника уволили несколько недель назад, а нового пока не назначили. Обязанности руководителя сейчас исполняет Эдуард Федоров, работавший заместителем директора. И, похоже, такая ситуация неопределенности будет продолжаться до конца 2023 года, потому что власти хотят перезагрузить Бюро экономической безопасности (БЭБ).