Укрытия бывают разными, но помните, что главная их задача - сохранить вашу жизнь.

С начала полномасштабного российского вторжения почти все украинцы узнали, что такое укрытие и бомбоубежище. Журналисты рассказали, на что стоит обращать внимание во время их обустройства.

В эфире "Сніданку з 1+1" инженер-строитель Ольга Лекова пояснила, что в укрытии должен быть вход и выход – их должно быть два, генератор, буржуйка, освещение, средства пожаротушения, аптечка и вода.

Лекова занимается обустройством укрытий в подвалах многоквартирных домов и не только. По ее словам, если купить генератор, 50-литровый бак с водой и буржуйку, это будет стоить около 40 тысяч гривень.

Конечно, укрытия бывают разными, но помните, что главная их задача - сохранить вашу жизнь. Во время воздушной тревоги нужно использовать приспособленное хранилище и не пренебрегать своей безопасностью.

Укрытие в Украине во время воздушных тревог

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был опубликован список укрытий, в которые могут спуститься украинцы в случае воздушной тревоги.

Власти Киева периодически получают жалобы на закрытые во время воздушной тревоги укрытия. Теперь принято решение, что в таких случаях срезать замки.

Также Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям озвучила несколько советов, которые нужно соблюдать, если вы остались в доме во время воздушной тревоги.

Верховная Рада Украины одобряет обязательное наличие бомбоубежищ при строительстве новых сооружений. За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовал 271 народный депутат.

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