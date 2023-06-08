Они не соответствуют техническим требованиям и не могут быть объектами, способными защитить украинцев.

В Киеве в ходе проверки обнаружили, что 14% из определенных укрытий не соответствуют техническим требованиям и не могут использоваться как защитные сооружения.

Об этом сообщил заместитель Киевского городского головы Петр Пантелеев, докладывая на заседании Киевсовета.

Он отметил, что сейчас проверка объектов гражданской защиты города еще продолжается, но уже изучена ситуация более чем у 80% из них.

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"68% являются годными (согласно обнародованной на заседании графике, это 2584 укрытия). Примерно треть непригодны. И эта часть делится на те, которые не могут быть вообще укрытиями, то есть они не соответствуют нормативным и техническим требованиям (согласно графическим материалам, это 14% или 554). И есть часть, которые в принципе могут быть подходящими, но необходимо выполнить те или иные действия, меры для этого (согласно графическим материалам, это 18% или 683 укрытия)", - сказал Пантелеев.

При этом он отметил, что 95% из непригодных укрытий расположены в жилых домах, 5% - в других сооружениях.

По словам заместителя председателя КГГА, согласно данным проверки, есть районы, в которых ситуация хуже – Подольская РГА, Соломенская, Голосеевская. И есть районы, которые достаточно неплохо "выглядят" и справляются - это Днепровский район, Оболонский", - сказал Пантелеев.

По его словам, среди проверенных укрытий до около 70% - есть доступ, 25% - доступны в течение 5 минут, потому что надо кому - то перезвонить, погуглить и 4% - это вообще закрытые помещения, к которым доступа нет.

Как сообщал УНИАН, в приложении "Киев цифровой" после трагедии 1 июня начал функционировать сервис обратной связи относительно состояния укрытий, через который киевляне могут жаловаться на объекты защиты.

Всего в Киеве есть 4655 тыс. объектов, которые определены городскими властями как объекты гражданской защиты.

Киевсовет поддержал финансирование для ремонта укрытий в столице

Сегодня депутаты Киевсовета на пленарном заседании поддержали выделение из бюджета города дополнительно 0,5 млрд грн для районных госадминистраций на ремонты подвальных помещений жилых домов, используемых как более простые укрытия.

Кроме того, Киевсовет поддержал выделение 50 млн грн дополнительных средств Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры на эксплуатацию и техническое обслуживание и капремонты подвальных помещений жилых домов для использования их под укрытие, и 200 млн грн. - Департамента здравоохранения на капремонт хранилищ в подчиненных заведениях.

Мэр столицы Виталий Кличко ранее сообщил, что в этом и прошлом году из бюджета города на ремонты укрытий выделено было 1,2 млрд грн. в то же время во время проверок укрытий представителями городской власти было зафиксировано невыполнение балансодержателями работ, связанных с ремонтными работами.

После 1 июня, когда в Киеве во время ракетной атаки возле одного из укрытий в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок, потому что не смогли скрыться из-за закрытой двери укрытия, президент Украины Владимир Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александру Камышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко - по всей Украине.

В частности 5 июня по результатам проверки трети укрытий в столице Камышин заявил, что в Киеве ситуация с готовностью укрытий к использованию остается критической.

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