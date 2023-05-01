Бетонное укрытие установили в районе, где наибольшее скопление людей. Там выдают бесплатные горячие обеды.

Самое большое в Херсоне бетонное укрытие построили в районе, где наблюдается наибольшее скопление людей и выдают горячие обеды.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Он напомнил, что российские оккупанты почти ежедневно наносят массовые удары по городу, убивая мирных жителей.

"Установленное укрытие имеет высокую степень защиты, позволяющую чувствовать себя там в относительной безопасности. Длина сооружения составляет 9 метров, толщина стен - 30 см", - сообщил Мрочко.

На днях Общество Красного Креста Украины сообщило, что в Херсоне при его поддержке установят 10 укрытий в местах наибольшего скопления людей.

Тогда отмечалось, что такие железобетонные конструкции помогут уберечь людей от обстрелов из различных видов вооружения, в частности реактивных систем залпового огня, и взрывных волн. В таком укрытии одновременно могут находиться 10-15 человек.

"Укрытия будут размещаться рядом с рынками, автостанциями, остановками общественного транспорта и местами предоставления административных услуг", - говорилось в сообщении.

Война в Украине - новости Херсона

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты за прошедшие сутки несколько раз обстреливали Херсонскую область. В результате атак один человек погиб, а ребенок и двое взрослых получили ранения. Сам город Херсон враг обстрелял восемь раз. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области и здание государственного учреждения в центре Херсона.

Россияне регулярно обстреливают Херсон после его освобождения украинскими войсками. А в последнее время почти вдвое участились российские обстрелы правобережья Херсонщины с применением управляемых авиационных бомб КАБ-500.

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