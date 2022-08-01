Там существует значительная угроза жизни работников и вероятность ограбления отделений.

С 1 августа компания Укрпочта прекращает работу отделений на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Telegram-канале.

"До вчерашнего дня, несмотря на все препятствия и благодаря героической работе наших работников, в частности в Запорожье, а до этого в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты. Но делать это дальше больше нет возможности", - пояснил он.

По его словам, сейчас на этих территориях существует значительная угроза жизни работников и вероятность ограбления со стороны российских военных и бойцов так называемых "ЛНР/ДНР".

"Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им надо собрать номера паспортов пенсионеров для "референдумов" в обмен на пенсии в "деревянной валюте" привычным для них шантажом. По-другому они не умеют", - отметил Смелянский.

Он поблагодарил команду "Укрпочты" за проделанную работу и рассказал, что и среди работников были предатели.

"Но хочу сказать и тем, кто до конца честно выполнял свою работу, и тем, кто перешел (или думает перейти) на сторону зла, словами Терминатора: we'll be back! Мы вернемся, я точно это знаю. Как мы вернулись на Киевщину, Черниговщину и Сумщину", - отметил он.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" с 28 июля вводит в обращение новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины".

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