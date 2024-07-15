В целом сеть теперь включает 48 учреждений в 31 стране Европы, Северной Америки, Азии и Океании, а также Африки и Ближнего Востока.

С 15 июля существенно расширен доступ украинцев к консульским услугам за рубежом - добавились 24 учреждения в 20 странах. Как отмечают в Министерстве иностранных дел Украины, перечень зарубежных дипломатических учреждений Украины, которые осуществляют предоставление услуг с использованием Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, увеличился с сегодняшнего дня почти вдвое.

"Доступ к реестру дополнительно получили еще 24 учреждения в 20 странах. Это посольства Украины в Австрии, Алжире, Бельгии, Великобритании, Армении, Испании, Марокко, Молдове, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Румынии, Таджикистане, Туркменистане, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии и Швеции, консульства в Эдинбурге, Бельце, Дубае, Ниредьгазе и Брно. Таким образом, доступ к этому реестру с 15 июля будут иметь в целом 48 учреждений в 31 стране Европы, Северной Америки, Азии и Океании, а также Африки и Ближнего Востока", - информирует МИД.

Доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния означает, что граждане Украины смогут получить повторные свидетельства, выданные органами ГРАГС на территории Украины (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака); выписки из Реестра о проведенной регистрации акта (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака).

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Отныне дополнительные зарубежные дипломатические учреждения будут предоставлять такие услуги и осуществлять другую работу в направлении государственной регистрации актов гражданского состояния с использованием средств Реестра.

Над расширением сети работали МИД Украины и Министерство юстиции Украины. Была проведена техническая и организационная работа по обновлению и модернизации программных систем, а также подготовке квалифицированного персонала.

"Министерство иностранных дел продолжит работу над упрощением доступа к консульским услугам за рубежом и подключением к упомянутому реестру всех зарубежных дипломатических учреждений до первой половины следующего года", - говорится в сообщении.

Дипломатическая поддержка украинцев за рубежом

Как сообщал УНИАН, во время полномасштабной войны в Украине в четырех странах стал доступен украинский государственный сервис "Документ".

В июне 2023 г. Кабинет министров принял решение предоставить Государственной миграционной службе, ее территориальным органам (подразделениям), зарубежным дипломатическим учреждениям непосредственный доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан. Это позволило упростить процедуру оформления паспортных документов для украинцев.

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