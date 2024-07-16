На Прикарпатье женщина стала самой старшей среди тех, кто обратился за оформлением загранпаспорта.

В Ивано-Франковской области 102-летняя женщина оформила загранпаспорт, став самой старшей среди тех, кто обратился в местную миграционную службу за предоставлением такой услуги. Об этом сообщает Миграционная служба Ивано-Франковской области.

"Впервые в истории УГМС в Ивано-Франковской области предоставили административную услугу самой старшей из тех, кто когда-либо обращался в миграционную службу с заявлением об оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паспорт оформила жительница села Голынь Калушской территориальной громады.

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"Анне Игнатьевне более 102 лет. Несмотря на весьма почтенный возраст, долгожительница еще сохраняет жизнерадостность. Не беремся предполагать о причинах, побудивших родственников бабушки оформить ей загранпаспорт. Однако желаем ей иметь достаточно сил и здоровья на каждый день и в случае использования документа по прямому назначению", - прокомментировали в ведомстве.

В Ривненской области 96-летняя женщина впервые получила загранпаспорт

В прошлом году жительница Ривненской области Наталья Коспа впервые получила загранпаспорт в 96 лет. Она планировала полететь в Амстердам для посещения внучки.

После поездки за границу пенсионерка обещала вернуться в Украину.

"Хочу мир увидеть мир. Я много книг читала, я знаю, что, где и как. В Украину вернусь, потому что долго нигде не могу быть - не хочу умирать нигде, только в Украине", - заявляла тогда женщина.

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