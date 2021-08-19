Бывший нардеп вел переписку на украинском, а лучник написал, что cобеседник "говорит по-псячи".

Украинский лучник, бронзовый призер Олимпийских игр-2004 – тренер Дмитрий Грачов, обзывал бывшего нардепа Владимира Вязивского, которому должен денег.

Лучник угрожал собеседнику, а также пренебрежительно высказался об украинском языке – назвал "псячим", свидетельствуют скриншоты переписки, которые Вязивский разместил на своей странице в Facebook.

Во время общения бывший народный избранник использовал украинский язык. Грачову это не понравилось, и он отправил собеседнику такое сообщение: "По-русски говори, а не по-псячи. Пес дурной".

Призер Олимпиады-2004 также предлагал Вязивскому встретиться на красной площади Москвы.

Бывший нардеп не отвечал на некоторые сообщения, и Грачов перешел к угрозам.

"Володька, не молчи. Ща жену и сына твоих найду. Привет тебе передам через них!))", – говорилось в сообщении.

Вязивский отметил, что олимпиец занимается тренерской деятельностью – учит детей стрелять из лука.

Напомним, в Украине единственным государственным языком является украинский. Киев начал активнее защищать язык после того, как РФ пошла на агрессию против Украины якобы для защиты русскоязычного населения – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

Кто такой Дмитрий Грачов – справка УНИАН

Дмитрий Грачов родился 5 декабря 1983 года во Львове, сообщает Википедия. Тренировался во львовском спортивном обществе "Динамо". Спортсмен учился во Львовском государственном университете физической культуры.

Завоевал медаль на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году в командных соревнованиях в составе сборной Украины по стрельбе из лука.

Автор: Екатерина Присяжнюк