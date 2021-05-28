Гражданин Молдовы пытался пересечь границу пешком в пункте пропуска "Могилев-Подольский".

Украинские пограничники задержали мужчину, которого более 16 лет разыскивали правоохранители Австрии за ограбление банка.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы, в пункте пропуска "Могилев-Подольский" во время проверки документов на 41-летнего гражданина Молдовы, который шел пешком на вход в Украину, сработала база данных Интерпола.

Выяснилось, что иностранца с 2004 года разыскивают правоохранители Австрии за ограбление банка.

Для дальнейших правовых решений задержанного преступника передали сотрудникам Национальной полиции.

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Автор: Антонина Доломанжи